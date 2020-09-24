Посмотрите на семидверный лимузин на базе Chevrolet Silverado

Лимузин целиком построен на базе пикапа Chevrolet Silverado. Необычная машина получила модифицированную подвеску, за счет которой дорожный просвет удлиненного грузового автомобиля уменьшился на 7,5 сантиметров. Это позволило осуществить более удобный доступ в салон для пассажиров.

По словам продавца, семидверный лимузин является идеальным автомобилем для большой семьи. Интерьер машины оборудован тремя рядами сидений, включая четыре отдельно расположенных кресла и сплошной задний диван. Кроме того, в салоне разместили два 17,3-дюймовых телевизора с DVD-плеером.