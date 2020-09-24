19:10

Посмотрите на семидверный лимузин на базе Chevrolet Silverado

Приобрести необычный автомобиль для путешествий можно за 32 000 долларов

Лимузин на базе Chevrolet Silverado © Kurt Barnhart / Facebook
Анастасия Дубина
В американском штате Колорадо выставили на продажу необычный лимузин, построенный на базе пикапа Chevrolet Silverado. Приобрести семидверный грузовой автомобиль можно за 32 000 долларов (примерно 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Лимузин целиком построен на базе пикапа Chevrolet Silverado. Необычная машина получила модифицированную подвеску, за счет которой дорожный просвет удлиненного грузового автомобиля уменьшился на 7,5 сантиметров. Это позволило осуществить более удобный доступ в салон для пассажиров.

По словам продавца, семидверный лимузин является идеальным автомобилем для большой семьи. Интерьер машины оборудован тремя рядами сидений, включая четыре отдельно расположенных кресла и сплошной задний диван. Кроме того, в салоне разместили два 17,3-дюймовых телевизора с DVD-плеером.

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Лимузин на базе Chevrolet Silverado

Фото: Kurt Barnhart / Facebook

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В движение габаритный лимузин приводит 6,6-литровый турбодизель Duramax мощностью 450 лошадиных сил (1234 Нм). Агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач. Приобрести модифицированный лимузин можно за 32 000 долларов (примерно 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).

В середине сентября компания Cadillac вывела на испытания необычный лимузин, построенный на базе кроссовера XT5. По данным фотошпионов, удлиненный автомобиль должен будет составить конкуренцию лимузинам мировых производителей.

Источник: Kurt Barnhart / Facebook