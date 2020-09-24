Посмотрите на семидверный лимузин на базе Chevrolet Silverado

Лимузин целиком построен на базе пикапа Chevrolet Silverado. Необычная машина получила модифицированную подвеску, за счет которой дорожный просвет удлиненного грузового автомобиля уменьшился на 7,5 сантиметров. Это позволило осуществить более удобный доступ в салон для пассажиров.
По словам продавца, семидверный лимузин является идеальным автомобилем для большой семьи. Интерьер машины оборудован тремя рядами сидений, включая четыре отдельно расположенных кресла и сплошной задний диван. Кроме того, в салоне разместили два 17,3-дюймовых телевизора с DVD-плеером.
Фото: Kurt Barnhart / Facebook
В движение габаритный лимузин приводит 6,6-литровый турбодизель Duramax мощностью 450 лошадиных сил (1234 Нм). Агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач. Приобрести модифицированный лимузин можно за 32 000 долларов (примерно 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).
В середине сентября компания Cadillac вывела на испытания необычный лимузин, построенный на базе кроссовера XT5. По данным фотошпионов, удлиненный автомобиль должен будет составить конкуренцию лимузинам мировых производителей.