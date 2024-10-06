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Опубликовано 06 октября 2024, 23:32
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Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора

За 2,5 года гамма двигателей выродилась: теперь альтернативы нет
Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора. Рамный среднеразмерный грузовичок нового поколения продаётся с лета 2022 года, и первые оргвыводы уже сделаны. В начальной спецификации бензиновая турбочетвёрка 2.7 (240 сил, 351 Нм) оказалась не востребована, поэтому отныне такого агрегата в гамме нет. Выбирать мотор вообще не приходится: единственный оставшийся вариант — тот же двигатель 2.7, но в варианте форсировки на 314 лошадиных сил.
Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора
© Chevrolet
Сергей Ильин

Всего 2,5 года назад покупатели Chevrolet Colorado могли выбирать между турбодизелем 2.8, бензиновым «атмосферником» V6 3.6 и бензиновой «турбочетвёркой» 2.5. Однако теперь единственный оставшийся вариант — четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор 2.7, который на всех версиях выдаёт 314 сил и 529 Нм, а на спецверсии ZR2 крутящий момент увеличен до 583 Нм.

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Маркетологов Chevrolet можно понять: Colorado с таким двигателем унифицирован со «старшим» Silverado, поэтому производство проще и дешевле. Покупатели тоже закономерно не выбирали базовый 240-сильный двигатель: доплата за более мощную версию составляла всего 1285 долларов, а прирост по тяговым возможностям внушительный: грузоподъёмность выросла с 676 до 776 килограммов, а максимальная масса буксируемого прицепа — с 1,6 до 3,5 тонны!

Бестселлером Chevrolet остаётся большой пикап Silverado: эта модель хоть и уступает по продажам Ford F-150, но стабильно генерирует прибыль. Электрическая версия хоть и произвела фурор сначала, но по мере охлаждения спроса на «батарейный» транспорт продажи забуксовали.

Источник:Chevrolet
Автор:Сергей Ильин
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#Chevrolet
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#Пикапы