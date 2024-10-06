Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора

За 2,5 года гамма двигателей выродилась: теперь альтернативы нет

Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора. Рамный среднеразмерный грузовичок нового поколения продаётся с лета 2022 года, и первые оргвыводы уже сделаны. В начальной спецификации бензиновая турбочетвёрка 2.7 (240 сил, 351 Нм) оказалась не востребована, поэтому отныне такого агрегата в гамме нет. Выбирать мотор вообще не приходится: единственный оставшийся вариант — тот же двигатель 2.7, но в варианте форсировки на 314 лошадиных сил.