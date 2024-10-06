Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотора

Chevrolet лишил покупателей пикапов Colorado права выбора мотораЗа 2,5 года гамма двигателей выродилась: теперь альтернативы нет
Всего 2,5 года назад покупатели Chevrolet Colorado могли выбирать между турбодизелем 2.8, бензиновым «атмосферником» V6 3.6 и бензиновой «турбочетвёркой» 2.5. Однако теперь единственный оставшийся вариант — четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор 2.7, который на всех версиях выдаёт 314 сил и 529 Нм, а на спецверсии ZR2 крутящий момент увеличен до 583 Нм.
Маркетологов Chevrolet можно понять: Colorado с таким двигателем унифицирован со «старшим» Silverado, поэтому производство проще и дешевле. Покупатели тоже закономерно не выбирали базовый 240-сильный двигатель: доплата за более мощную версию составляла всего 1285 долларов, а прирост по тяговым возможностям внушительный: грузоподъёмность выросла с 676 до 776 килограммов, а максимальная масса буксируемого прицепа — с 1,6 до 3,5 тонны!
Бестселлером Chevrolet остаётся большой пикап Silverado: эта модель хоть и уступает по продажам Ford F-150, но стабильно генерирует прибыль. Электрическая версия хоть и произвела фурор сначала, но по мере охлаждения спроса на «батарейный» транспорт продажи забуксовали.