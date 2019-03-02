Только послушайте: хэтчбек Chevrolet Sonic с мотором V8

Команда Пэта Моро взяла за основу раллийного хэтчбека полноприводный Chevrolet Sonic, подготовленный несколько лет назад для ралли-кроссовой серии Red Bull Global Rally Cross. После закрытия чемпионата машина осталась не у дел, и ее переделали для другой дисциплины. В частности, четырехцилиндровый турбомотор объемом два литра заменили на серийный V8 модели Chevrolet LS3. Полноприводная трансмиссия и оригинальные независимые подвески остались практически без изменений.

Использование атмосферных моторов большого объема нетипично для ралли: в старших категориях обычно применяют четырехцилиндровые турбомоторы небольшого объема (1,6-2,0 литра, в зависимости от правил конкретного чемпионата). Но в американском чемпионате, который организует American Rally Association, правила крайне либеральны.