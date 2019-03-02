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18:57

Только послушайте: хэтчбек Chevrolet Sonic с мотором V8

Американская команда построила полноприводник с мотором V8 6.2 на базе хэтчбека A-класса

Американская команда PMR Motorsports подготовила для ралли компактный хэтчбек Chevrolet Sonic. Четырехметровый автомобиль снабдили полноприводной трансмиссией и двигателем V8 мощностью 430 лошадиных сил.

Команда Пэта Моро взяла за основу раллийного хэтчбека полноприводный Chevrolet Sonic, подготовленный несколько лет назад для ралли-кроссовой серии Red Bull Global Rally Cross. После закрытия чемпионата машина осталась не у дел, и ее переделали для другой дисциплины. В частности, четырехцилиндровый турбомотор объемом два литра заменили на серийный V8 модели Chevrolet LS3. Полноприводная трансмиссия и оригинальные независимые подвески остались практически без изменений.

Использование атмосферных моторов большого объема нетипично для ралли: в старших категориях обычно применяют четырехцилиндровые турбомоторы небольшого объема (1,6-2,0 литра, в зависимости от правил конкретного чемпионата). Но в американском чемпионате, который организует American Rally Association, правила крайне либеральны.

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Благодаря своим компактным размерам нижневальная «восьмерка» нормально разместилась под капотом хэтчбека. Впрочем, из-за монтажа полноприводной трансмиссии и оригинальных подвесок кузов полностью перекроен по сравнению с серийным аналогом.

Для своих размеров и мощности двигатель Chevrolet LS3 довольно легкий: за счет алюминиевого блока он весит 190 килограммов при отдаче в 430 лошадиных сил. Для сравнения, турбомотор Mitsubishi 4G63 от раллийного Lancer Evo весит 160 килограммов. В США этот двигатель очень распространен, что упрощает его подготовку к соревнованиям.

Новая машина гонщика Пэта Моро дебютирует на ралли 100 Acre Wood, которое пройдет 15-16 марта в штате Миссури.

Базовый хэтчбек Chevrolet Sonic известен и россиянам, но под другим названием: у нас он продавался как Chevrolet Aveo второго поколения. В период с 2012 по 2015 годы эти автомобили собирали на заводе ГАЗ. Производство было прекращено, когда концерн General Motors убрал с российского рынка марку Opel и свернул продажу массовых моделей Chevrolet.

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