«Лады» вернулись в Чили после 20-летнего перерыва

«АвтоВАЗ» начал продавать автомобили Lada в Чили после 20-летнего перерыва. Новый дилерский центр открылся в Сантьяго – машинами российской марки будет заниматься импортер, работающий с моделями альянса Renault-Nissan.

В линейку моделей, предлагающихся для рынка Чили, вошел внедорожник Lada 4x4, «вседорожный» универсал Kalina Cross, седан Granta и фургон Largus. В текущем году «АвтоВАЗ» рассчитывает реализовать в этой стране около 400 автомобилей. Цены на машины начинаются от 7490 долларов (столько стоит «Калина») и доходят до 8901 доллар (за «Ларгус).

На данный момент продажи автомобилей на рынке Чили растут. В прошлом году жители страны купили на 17,9 процента машин больше, чем в 2016-м. В течение текущего года импортер Lada планирует открыть еще три автосалона.

С января по апрель продажи «Лад» на зарубежных рынках (это 30 стран) выросли на 74 процента. В мае модели бренда вышли на рынок Туниса. Также недавно универсал Vesta SW Cross начали продавать в Германии, Австрии и Венгрии, Словакии, Сербии и Болгарии.