Экспорт автомобилей из Китая в Россию упал в 2,3 раза

За период с января по июнь Китай экспортировал в Россию легковушек на 2,7 миллиарда долларов. Это на 57,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Только в июне было ввезено легковых «китайцев» на 428,2 миллиона. Это на 66 процентов меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом к маю 2025-го объем экспорта слегка подрос — на 15,3 процента.

Грузовиков за январь-июнь было импортировано на сумму 287,3 миллиона долларов (-77,6 процента), а за июнь — на 72,8 миллиона (+7,1 процента к маю).