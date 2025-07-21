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Опубликовано 21 июля 2025, 08:53
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Экспорт автомобилей из Китая в Россию упал в 2,3 раза

Поставки уменьшаются на фоне падения рынка
Китай резко сократил экспорт автомобилей в Россию. За прошедшие полгода 2025 года поставки легковых машин упали в 2,3 раза, а грузовиков было ввезено в 4,5 раза меньше. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Экспорт автомобилей из Китая в Россию упал в 2,3 раза
© Виталий Аньков / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

За период с января по июнь Китай экспортировал в Россию легковушек на 2,7 миллиарда долларов. Это на 57,2 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Только в июне было ввезено легковых «китайцев» на 428,2 миллиона. Это на 66 процентов меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом к маю 2025-го объем экспорта слегка подрос — на 15,3 процента.

Грузовиков за январь-июнь было импортировано на сумму 287,3 миллиона долларов (-77,6 процента), а за июнь — на 72,8 миллиона (+7,1 процента к маю).

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Снижается и объем поставок автозапчастей. С начала года Россия закупила китайских комплектующих примерно на миллиард долларов, что на 9,6 процента меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Показатель июня — 142,6 миллиона долларов (-5,6 процента по сравнению с маем).

Ранее в Госдуме предложили обложить китайские машины пошлинами. Таким образом, по задумке законотворцев, можно защитить отечественный автопром и простимулировать его развитие.