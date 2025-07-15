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Опубликовано 15 июля 2025, 08:31
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В Госдуме призвали обложить пошлинами китайские машины

Это защитит российские компании, считает автор инициативы
В России хотят обложить пошлинами китайские автомобили. Такой способ защитить отечественных производителей от «китайцев», которые закрепляются на российском рынке, предложил председатель комитета нижней палаты по защите конкуренции Валерий Гартунг, пишет Lenta.ru. Депутат признал, что Россия серьезно отстает от Китая технологически, и нужно в первую очередь «мотивировать своих» на развитие производств.
В Госдуме призвали обложить пошлинами китайские машины
© Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

По словам Гартунга, необходимо поощрять отечественных производителей, которые налаживают полноценные производства узлов и агрегатов для автопрома.

Зарубежные партнеры, по его мнению, России и вовсе не нужны, так как «мы сами все можем сделать». То есть, вместо того чтобы стимулировать китайцев локализовать производства на территории России, нужно «мотивировать своих» и «защищать свои рынки».

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Гартунг также выступил за снижение ключевой ставки — одной из причин плохого спроса на авторынке. Снизить ее ранее призывал и глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Между тем спрос на «китайцев» в России падает, но китайская продукция продолжает занимать большинство мест в топе рынка. За бессменным лидером, отечественной Lada, в июне последовали Haval, Chery, Changan и Geely. У каждой из них серьезно просели продажи — на 35–44 процентов в годовом сравнении.

Источник:Lenta.ru
Автор:Мария Руцкая
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#Законы