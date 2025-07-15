В Госдуме призвали обложить пошлинами китайские машины

По словам Гартунга, необходимо поощрять отечественных производителей, которые налаживают полноценные производства узлов и агрегатов для автопрома.

Зарубежные партнеры, по его мнению, России и вовсе не нужны, так как «мы сами все можем сделать». То есть, вместо того чтобы стимулировать китайцев локализовать производства на территории России, нужно «мотивировать своих» и «защищать свои рынки».