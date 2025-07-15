В Госдуме призвали обложить пошлинами китайские машины

В Госдуме призвали обложить пошлинами китайские машиныЭто защитит российские компании, считает автор инициативы
По словам Гартунга, необходимо поощрять отечественных производителей, которые налаживают полноценные производства узлов и агрегатов для автопрома.
Зарубежные партнеры, по его мнению, России и вовсе не нужны, так как «мы сами все можем сделать». То есть, вместо того чтобы стимулировать китайцев локализовать производства на территории России, нужно «мотивировать своих» и «защищать свои рынки».
Гартунг также выступил за снижение ключевой ставки — одной из причин плохого спроса на авторынке. Снизить ее ранее призывал и глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Между тем спрос на «китайцев» в России падает, но китайская продукция продолжает занимать большинство мест в топе рынка. За бессменным лидером, отечественной Lada, в июне последовали Haval, Chery, Changan и Geely. У каждой из них серьезно просели продажи — на 35–44 процентов в годовом сравнении.