Российские водительские права могут стать действительными в Китае

Российские водительские права могут стать действительными в КитаеНикаких сроков пока не называют
О том, что в Китае могут начать действовать российские водительские права, говорится не впервые. О работе в этом направлении сообщалось еще весной. Тогда в Совете Федерации отмечали, что жители Амурской области, например, хотели бы выезжать в город Хэйхэ в Китае на своих автомобилях по мосту из Благовещенска. Поток машин на местном пункте пропуска вырос почти в 2,5 раза с 2023 по 2024 год.
Нынешнее сообщение о том, что вопрос все еще находится на повестке дня, последовало за объявлением китайских властей о безвизовом режиме для россиян. Его обещают ввести с 15 сентября: жители РФ с обычным загранпаспортом смогут въезжать в КНР на срок до 30 дней.
Президент России Владимир Путин позже заявил, что Москва ответит на зеркально ответит на решение Китая.
Между тем, после заметного снижения объем экспорта китайских автомобилей в Россию снова пошел в рост. Так, в июле в РФ было импортировано легковушек на 621,2 миллиона долларов. Это на 45,1 процента больше, чем в июне, писал «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Увеличиваются также поставки грузовиков и запчастей.