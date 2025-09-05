Российские водительские права могут стать действительными в Китае

О том, что в Китае могут начать действовать российские водительские права, говорится не впервые. О работе в этом направлении сообщалось еще весной. Тогда в Совете Федерации отмечали, что жители Амурской области, например, хотели бы выезжать в город Хэйхэ в Китае на своих автомобилях по мосту из Благовещенска. Поток машин на местном пункте пропуска вырос почти в 2,5 раза с 2023 по 2024 год.

Нынешнее сообщение о том, что вопрос все еще находится на повестке дня, последовало за объявлением китайских властей о безвизовом режиме для россиян. Его обещают ввести с 15 сентября: жители РФ с обычным загранпаспортом смогут въезжать в КНР на срок до 30 дней.