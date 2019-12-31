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11:15

Первые Tesla Model 3 китайской сборки передали работникам завода

Сотрудникам отдали 15 машин

Лиза Будрина
Шанхайский завод Tesla приступил к отгрузке 15 свежесобранных электромобилей Model 3 владельцам – ими стали сами сотрудники предприятии. На сегодняшний день с конвейера сходят 1000 машин в неделю, а локализация составляет 30 процентов. К концу 2020 года она достигнет 100 процентов.

Поставки электрокаров другим клиентам начнутся уже в январе. Пока на местном рынке Model 3 стоит от 355 800 юаней (3,15 млн рублей), однако с увеличением уровня локализации и объемов производства (завод рассчитан на выпуск 250 тысяч автомобилей в год), электромобиль может подешеветь.

По предварительным оценкам, начальная стоимость уменьшится на 20 процентов. В будущем на шанхайском заводе наладят выпуск второй модели, Model Y.

В ноябре стало известно, что Tesla построит новый завод в самом сердце Европы – в Берлине. Новая сборочная площадка появится от столичного аэропорта в 2021 году, а первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет Model Y.