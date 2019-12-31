Первые Tesla Model 3 китайской сборки передали работникам завода

Поставки электрокаров другим клиентам начнутся уже в январе. Пока на местном рынке Model 3 стоит от 355 800 юаней (3,15 млн рублей), однако с увеличением уровня локализации и объемов производства (завод рассчитан на выпуск 250 тысяч автомобилей в год), электромобиль может подешеветь.

По предварительным оценкам, начальная стоимость уменьшится на 20 процентов. В будущем на шанхайском заводе наладят выпуск второй модели, Model Y.