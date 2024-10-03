Составлен топ-5 самых популярных «китайцев» на вторичном авторынке России

По итогам июля в пятерке китайских бестселлеров вторичного рынка расположились Changan Uni-K, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Haval F7 и F7x. Быстрее всех из них продавался Coolray: компакт-кросс в среднем находил новых хозяев за 37 дней, а его цена составляла 1,84 миллиона рублей. Объявления с Uni-K, за который просили около 2,9 миллиона, висели в среднем по 50 дней.

В августе в топ-5 из июльских лидеров остались только Changan Uni-K, Geely Coolray и Haval F7. Uni-K слегка подешевел — средняя цена опустилась до 2,81 миллиона, — но срок продажи, напротив, вырос до 56 дней. Coolray подорожал на семь процентов и стал продаваться на шесть дней дольше.