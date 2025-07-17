Еще один китайский бренд покинет Россию

Автомобили марки Kaiyi производятся на мощностях завода «Автотор» в Калининградской области с 2023 года. Сейчас ее модельный ряд состоит из среднеразмерного седана E5, компактных кроссоверов X3 и X3 Pro, а также полноразмерного вседорожника X7.

Популярностью Kaiyi не пользуется: в прошлом году, по данным «Автостата», ей удалось продать в России менее восьми тысяч автомобилей. Это на 7,2 процента больше, чем годом ранее, но рост, судя по всему, показался материнской Chery недостаточным. Три четверти от этого количества пришлось на седан E5 (6030 экземпляров).

Кроме того, в 2024 году на 11 процентов сократились публичные госконтракты, хотя Kaiyi соответствуют критериям госзакупок.