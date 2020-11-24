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Исследование: насколько россияне довольны китайскими автомобилями

Самой узнаваемой маркой из КНР оказалась Chery

Chery Tiggo 7 Pro © Chery
Мария Евдокимова
Большинство россиян, купивших автомобили китайских марок, довольны их эксплуатацией, сообщает холдинг Romir по результатам исследования. При этом четверть всех опрошенных автомобилистов не смогли назвать ни одного производителя из Поднебесной.

В ходе исследования выяснилось, что среди владельцев китайских машин нет никого, кто был бы недоволен приобретенным автомобилем. «Скорее или полностью довольными» эксплуатацией оказались 83 процента владельцев.

Однако в сравнении с марками из других стран «китайцы» проигрывают: 58 процентов владельцев отметили, что «полностью довольны» машинами конкурентов от Hyundai, Renault, KIA, Mitsubishi, Volkswagen. Из хозяев китайских машин вариант «полностью довольны» в опросе выбрали только 42 процента.

Кроссовер Chery Tiggo 7 покинул российский рынок

Аналитики также выяснили, что самым узнаваемым китайским автобрендом в России является Chery – его смогли назвать 30 процентов респондентов. На втором месте оказался Lifan (21 процент), а на третьем – Geely (18 процентов). Четвертая и пятая строчка достались маркам Haval (10 процентов) и Great Wall (8 процентов). Отмечается, что назвавшие марку Chery ассоциируют ее в основном с кроссовером Tiggo, а Great Wall – с Hover.

При этом 24 процента опрошенных не смогли назвать ни одной китайской марки, а еще 20 процентов записали в «китайцы» японские и корейские компании.

В исследовании Romir участвовали 680 российских автомобилистов в возрасте от 18 до 60 лет из всех округов страны, проживающие как в крупных городах, так и в сельской местности.

Несмотря на пандемию, продажи китайских автомобилей в России продолжают расти, значительно превышая собственные показатели прошлого года. Ранее аналитики составили рейтинг регионов с наибольшей концентрацией «китайцев», лидером в котором стала Республика Тыва.

Источник: Romir