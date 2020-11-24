Исследование: насколько россияне довольны китайскими автомобилями

В ходе исследования выяснилось, что среди владельцев китайских машин нет никого, кто был бы недоволен приобретенным автомобилем. «Скорее или полностью довольными» эксплуатацией оказались 83 процента владельцев.

Однако в сравнении с марками из других стран «китайцы» проигрывают: 58 процентов владельцев отметили, что «полностью довольны» машинами конкурентов от Hyundai, Renault, KIA, Mitsubishi, Volkswagen. Из хозяев китайских машин вариант «полностью довольны» в опросе выбрали только 42 процента.

Аналитики также выяснили, что самым узнаваемым китайским автобрендом в России является Chery – его смогли назвать 30 процентов респондентов. На втором месте оказался Lifan (21 процент), а на третьем – Geely (18 процентов). Четвертая и пятая строчка достались маркам Haval (10 процентов) и Great Wall (8 процентов). Отмечается, что назвавшие марку Chery ассоциируют ее в основном с кроссовером Tiggo, а Great Wall – с Hover.

При этом 24 процента опрошенных не смогли назвать ни одной китайской марки, а еще 20 процентов записали в «китайцы» японские и корейские компании.