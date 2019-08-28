Почти две сотни нелегальных такси раздавили экскаватором

Под «пресс» отправили автомобили, которые были незаконно выкрашены в официальный желтый цвет такси, но при этом эксплуатировались частниками. В стране действует запрет на перепродажу машин из таксопарков, а тем, кто нарушит закон, грозит суровое наказание: нелегальный перевозчик может лишиться не только автомобиля, но и водительского удостоверения.
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По правилам, оказывать услуги перевозок могут исключительно сертифицированные службы такси, причем строго регламентирован не только цвет и опознавательные знаки таких машин, но даже форма водителей.
Похожая мера с показательным уничтожением машин применяется и на Филиппинах. Так, в июле этого года местное Бюро таможенного контроля отправило под колеса бульдозера Ferrari 360 Spider, который был незаконно ввезен в страну. В 2018 году таким же образом таможенники избавились от 60 контрабандных машин на общую сумму 5,5 миллиона долларов.