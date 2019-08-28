Почти две сотни нелегальных такси раздавили экскаватором

Под «пресс» отправили автомобили, которые были незаконно выкрашены в официальный желтый цвет такси, но при этом эксплуатировались частниками. В стране действует запрет на перепродажу машин из таксопарков, а тем, кто нарушит закон, грозит суровое наказание: нелегальный перевозчик может лишиться не только автомобиля, но и водительского удостоверения.