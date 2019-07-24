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14:32

Контрабандный Ferrari 360 Spider уничтожили бульдозером

Именно таким методом Бюро таможенного контроля Филиппин борется с нелегальным ввозом машин

© The Philippine Star
По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте огромный бульдозер демонстративно раздавил Ferrari 360 Spider, который ввезли в страну незаконно. Фотографии уничтожения суперкара появились в Facebook.

Раздавленный Ferrari 360 Spider местные СМИ оценили в семь миллионов филиппинских песо (около 137 тысяч долларов). Однако машина на снимках выглядит разобранной – у нее отсутствуют двери и бамперы, при этом мягкая крыша поднята. Возможно, комплектующие передали скупщикам металлолома.

The Philippine Star

Это далеко не первый случай, когда филиппинское правительство разбирается с контрабандой подобным образом. В 2018 году бульдозеры и экскаваторы раздавили 60 автомобилей на общую сумму 5,5 миллиона долларов. Тогда под гусеницами техники «погибли» Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и несколько мотоциклов. А до этого аналогичным методом расправились с двумя десятками Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray общей стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Филиппины – не единственная страна, которая практикует демонстративное уничтожение автомобилей. Например, в начале прошлого года австралийская полиция изъяла и отправила под пресс Nissan Skyline R33, Nissan Silvia S13 и пикап Holden, которые были конфискованы у стритрейсеров.

Источник: www.facebook.com/PhilippineSTAR