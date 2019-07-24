Контрабандный Ferrari 360 Spider уничтожили бульдозером

Это далеко не первый случай, когда филиппинское правительство разбирается с контрабандой подобным образом. В 2018 году бульдозеры и экскаваторы раздавили 60 автомобилей на общую сумму 5,5 миллиона долларов. Тогда под гусеницами техники «погибли» Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и несколько мотоциклов. А до этого аналогичным методом расправились с двумя десятками Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray общей стоимостью 1,2 миллиона долларов.