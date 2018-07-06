В августе компания представит спецверсию гиперкара под названием Divo

Пульс

Bugatti сделает очень быстрый Chiron за пять миллионов евро

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6 июля 2018

На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич компания Bugatti представит особую версию гиперкара Chiron, которая получила название Divo. Новинка будет легче и быстрее стандартной машины, а ее цена составит пять миллионов евро, что в два раза дороже базового «Широна». Об этом сообщает TheSupercarBlog.

[Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях

По данным сайта, Bugatti Chiron Divo оснастят гоночной трансмиссией, но статус дорожной машины у гиперкара сохранится. Он будет значительно быстрее Chiron Sport в разгоне до «сотни» (ему на это упражнение требуется 2,5 секунды), но максимальная скорость снизится — 385 километров в час против 420-ти.

Общий тираж выпуска спецверсии составит 100 экземпляров. Все они уже распроданы. Первые поставки клиентам начнутся не раньше 2020 года.

Ранее сообщалось, что на закрытом мероприятии в Беверли-Хиллз Bugatti показала небольшой группе клиентов особую версию Chiron, которую назвали «противоречивой». Предполагалось, что компания могла разработать для спецверсии Chiron новый кузов.

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