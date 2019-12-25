Посмотрите на единственный в мире Bugatti Chiron с салоном Hermès

Эти декоративные вставки выполнены из смеси шерсти и кашемира, а сам узор Courbettes вообще впервые используется в автомобильной отрасли. На консоли надпись: Habillé par Hermès / Paris/ 1/1 («одет Hermès» с французского).

Гиперкар построен по заказу известного американского коллекционера Мэнни Хошбина, и у него уже есть две машины с шильдиками Hermès. Это Bugatti Veyron Fbg par Hermès с салоном из телячьей кожи, чемоданными ручками вместо дверных и «вмонтированным» в центральный тоннель бумажником, а также Pagani Huayara, к которой прилагается фирменный набор сумок от французского модного дома.