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15:06

Посмотрите на единственный в мире Bugatti Chiron с салоном Hermès

Автомобиль построен по заказу известного американского коллекционера

Алексей Носаченко
Компания Bugatti показала уникальный Chiron, построенный в единственном экземпляре при участии модного дома Hermès. Внутри гиперкар декорировали фирменным узором со скачущими лошадями, а снаружи окрасили в белый колер с желтоватым оттенком.

Роскошный «Широн» окрашен в кремовый цвет, который официально называется Hermès Craie. Оттенок выбран из нескольких вариантов, по тем или иным причинам не устроивших заказчика. Рисунок подковообразной решетки радиатора набран из литер H; на нижней части активного антикрыла нанесен узор Courbettes — его же можно найти внутри салона: на дверях и центральном тоннеле.

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Эти декоративные вставки выполнены из смеси шерсти и кашемира, а сам узор Courbettes вообще впервые используется в автомобильной отрасли. На консоли надпись: Habillé par Hermès / Paris/ 1/1 («одет Hermès» с французского).

Гиперкар построен по заказу известного американского коллекционера Мэнни Хошбина, и у него уже есть две машины с шильдиками Hermès. Это Bugatti Veyron Fbg par Hermès с салоном из телячьей кожи, чемоданными ручками вместо дверных и «вмонтированным» в центральный тоннель бумажником, а также Pagani Huayara, к которой прилагается фирменный набор сумок от французского модного дома.

Технически Bugatti Chiron by Hermès не отличается от стандартных гиперкаров. Сзади установлен 8,0-литровый W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

С места до ста купе разгоняется за 2,4 секунды и способно достигнуть 420 километров в час. У длиннохвостого Chiron Super Sport 300+ ограничитель сдвинут к 490 километрам в час.