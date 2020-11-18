Раскрыт расход топлива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport

На шоссе Chiron Pur Sport расходует 18,09 литра бензина на 100 километров. Для сравнения, «обычному» Chiron на тот же пробег требуется 16,8 литра. В комбинированном цикле расход топлива Pur Sport увеличивается до 23,52 литра (21,38 литра у Chiron), а в городском – до максимальных 29,4 литра (26,13 литра).

Средняя стоимость 40 километров пути на Pur Sport стоит 6,93 доллара или 527 рублей. Если за год купе проедет 15 тысяч миль (24,1 тысячи километров) и при этом 45 процентов пути придется на шоссе, а остальные 55 – на город, то расходы владельца на бензин составят 4150 долларов или 314,7 тысячи рублей по текущему курсу.