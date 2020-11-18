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Раскрыт расход топлива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport

В городском цикле гиперкар потребляет 29,4 литра на 100 километров

Bugatti Chiron Pur Sport © Bugatti
Мария Евдокимова
Американское Агентство по охране окружающей среды раскрыло информацию о расходе топлива «драйверской» версии гиперкара Chiron – Pur Sport. По подсчетам агентства, за год регулярных поездок владельцу 1500-сильного автомобиля придется потратить на бензин 4 150 долларов (314,7 тысяч рублей по текущему курсу).

На шоссе Chiron Pur Sport расходует 18,09 литра бензина на 100 километров. Для сравнения, «обычному» Chiron на тот же пробег требуется 16,8 литра. В комбинированном цикле расход топлива Pur Sport увеличивается до 23,52 литра (21,38 литра у Chiron), а в городском – до максимальных 29,4 литра (26,13 литра).

Средняя стоимость 40 километров пути на Pur Sport стоит 6,93 доллара или 527 рублей. Если за год купе проедет 15 тысяч миль (24,1 тысячи километров) и при этом 45 процентов пути придется на шоссе, а остальные 55 – на город, то расходы владельца на бензин составят 4150 долларов или 314,7 тысячи рублей по текущему курсу.

Bugatti Chiron Pur Sport

Bugatti

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За пять лет езды в таком режиме владельцу Chiron Pur Sport придется выложить за топливо на 15 тысяч долларов (1,14 миллиона рублей) больше, чем американцу со среднестатистической машиной.

Представленный в марте «драйверский» Chiron Pur Sport приводится в движение 8,0-литровым W12 с четырьмя турбинами, развивающим 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. От «обычного» Chiron его отличает доработанная аэродинамика, улучшенная развесовка по осям, более жесткая подвеска и увеличенные максимальные обороты двигателя. C места до первой «сотни» гиперкар разгоняется за 2,3 секунды, а до 200 километров в час – за 5,5 секунды.

Тираж Bugatti Chiron Pur Sport ограничен 60 экземплярами стоимостью от 3,2 миллиона евро (288,7 миллиона рублей по текущему курсу) каждый.

На прошлой неделе гиперкар запатентовали в России. Однако изображения, появившиеся в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС), не означают скорого появления модели на российском рынке.

Источник: Агентство по охране окружающей среды США