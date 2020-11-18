Раскрыт расход топлива 1500-сильного Bugatti Chiron Pur Sport

На шоссе Chiron Pur Sport расходует 18,09 литра бензина на 100 километров. Для сравнения, «обычному» Chiron на тот же пробег требуется 16,8 литра. В комбинированном цикле расход топлива Pur Sport увеличивается до 23,52 литра (21,38 литра у Chiron), а в городском – до максимальных 29,4 литра (26,13 литра).
Средняя стоимость 40 километров пути на Pur Sport стоит 6,93 доллара или 527 рублей. Если за год купе проедет 15 тысяч миль (24,1 тысячи километров) и при этом 45 процентов пути придется на шоссе, а остальные 55 – на город, то расходы владельца на бензин составят 4150 долларов или 314,7 тысячи рублей по текущему курсу.
Bugatti
Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
За пять лет езды в таком режиме владельцу Chiron Pur Sport придется выложить за топливо на 15 тысяч долларов (1,14 миллиона рублей) больше, чем американцу со среднестатистической машиной.
Представленный в марте «драйверский» Chiron Pur Sport приводится в движение 8,0-литровым W12 с четырьмя турбинами, развивающим 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. От «обычного» Chiron его отличает доработанная аэродинамика, улучшенная развесовка по осям, более жесткая подвеска и увеличенные максимальные обороты двигателя. C места до первой «сотни» гиперкар разгоняется за 2,3 секунды, а до 200 километров в час – за 5,5 секунды.
Тираж Bugatti Chiron Pur Sport ограничен 60 экземплярами стоимостью от 3,2 миллиона евро (288,7 миллиона рублей по текущему курсу) каждый.
На прошлой неделе гиперкар запатентовали в России. Однако изображения, появившиеся в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС), не означают скорого появления модели на российском рынке.