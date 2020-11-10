Bugatti запатентовала в России 1500-сильный гиперкар за 300 миллионов рублей

Chiron в «драйверской» версии Pur Sport показали в начале марта на Женевском автосалоне, прошедшем в онлайн-формате. От обычного «Широна» его отличает доработанная аэродинамика, сниженная на 19 килограммов масса и улучшенная развесовка по осям.

Гиперкар получил иные бамперы, увеличенные воздухозаборники и решетку радиатора, а также фиксированное крупное антикрыло вместо выдвижного, как на других версиях Chiron. Подвеску Pur Sport оснастили более жесткими пружинами. Кроме этого, у модели появились облегченные колесные диски весом 16 килограммов, «обутые» в особые шины Michelin, и титановые тормозные суппорты.