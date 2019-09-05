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14:02

Bugatti могла бы разогнать Chiron до 515 км/ч. Но не будет

На Земле нет безопасного места, где гиперкар показал бы настоящий максимум

Компания Bugatti рассказала, почему для рекордного заезда Chiron выбрала испытательный полигон Volkswagen в Эра-Лессин, а также объяснила, почему не будет ставить рекорды где-то ещё. Всё дело в безопасности, хотя результат можно ещё улучшить и достигнуть 515 километров в час.

Тестовый трек в Нижней Саксонии выбрали из соображений максимальной безопасности. Протяженность трехполосной трассы составляет 21 километр, она оборудована аварийными заграждениями, а на северном и южном её концах дежурят спасательные бригады. Перед каждым заездом покрытие очищается. Однако у полигона в Эра-Лессин есть существенный недостаток, когда речь заходит о скоростных заездах: он расположен на высоте 50 метров над уровня моря, где давление воздушного потока составляет 1,033 килограмма на квадратный сантиметр.

Это намного больше, чем в Неваде, где своей рекорд установил Koenigsegg. Американская трасса расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря и давление воздуха там меньше — 0,908 килограмма на квадратный сантиметр. С уменьшением давления и плотности воздуха уменьшается и аэродинамическое сопротивление, поэтому автомобиль легче и быстрее разгоняется. По подсчётам инженеров Bugatti, в Неваде Chiron мог бы улучшить свой результат еще на 25 километров в час и разогнаться до 515 километров в час. Но компания не будет проверять это на практике — из-за безопасности и небольшого уклона, который сделает рекорд не совсем «чистым».

2 сентября на полигоне в Эра-Лессин модифицированный Bugatti Chiron Sport смог преодолеть отметку в 300 миль в час и разогнался до 304,773 мили в час (490,484 километра в час). При этом рекордный гиперкар назвали «близким к серийному». Его доработали вместе с фирмой Dallara: на 25 сантиметров нарастили кузов, занизили подвеску и на 100 сил увеличили отдачу двигателя. По неподтвержденной информации, такой будет модификация Super Sport, которая пока даже не анонсирована.