Bugatti могла бы разогнать Chiron до 515 км/ч. Но не будет

Это намного больше, чем в Неваде, где своей рекорд установил Koenigsegg. Американская трасса расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря и давление воздуха там меньше — 0,908 килограмма на квадратный сантиметр. С уменьшением давления и плотности воздуха уменьшается и аэродинамическое сопротивление, поэтому автомобиль легче и быстрее разгоняется. По подсчётам инженеров Bugatti, в Неваде Chiron мог бы улучшить свой результат еще на 25 километров в час и разогнаться до 515 километров в час. Но компания не будет проверять это на практике — из-за безопасности и небольшого уклона, который сделает рекорд не совсем «чистым».