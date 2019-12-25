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12:20

Послушайте новогоднюю песню в исполнении гаечных ключей

Специальная версия Jingle Bells для петролхэдов

© TheBrandoAnderson
Лиза Будрина
Автомеханик Брандо Андерсон придумал необычный способ зарядиться новогодним настроением перед праздниками: разложил в ряд гаечные ключи разного размера и, как на металлофоне, сыграл Jingle Bells.

При скромных 154 подписчиках видео Андерсона посмотрели уже более 300 тысяч человек. В комментариях отмечают необычную игру: в зависимости от размера ключи звучат по-разному при ударе о бетонный пол. К слову, автомеханик записал этот ролик прямо в собственном гараже в городе Ок-Гров, штат Миннесота.

Автомобильные бренды также уже запустили предновогодние кампании. Например, в этом году Lamborghini отправила суперкары в рождественский пробег по Италии, а Nissan превратили Leaf в «рождественскую елку».

Видео: TheBrandoAnderson