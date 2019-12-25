Послушайте новогоднюю песню в исполнении гаечных ключей

При скромных 154 подписчиках видео Андерсона посмотрели уже более 300 тысяч человек. В комментариях отмечают необычную игру: в зависимости от размера ключи звучат по-разному при ударе о бетонный пол. К слову, автомеханик записал этот ролик прямо в собственном гараже в городе Ок-Гров, штат Миннесота.