Российские Chrysler и Dodge отправили в ремонт из-за травмоопасных эмблем

Причиной акции стали эмблемы на водительских подушках безопасности (DAB) с плохим креплением, которое также могло ослабнуть со временем. В случае аварии эмблема может отвалиться от кожуха сработавшей подушки безопасности, и незакреплённые детали полетят в салон.

Владельцев автомобилей с такими эмблемами оповестят о необходимости записаться на сервис по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта также опубликован список VIN-номеров проблемных Chrysler и Dodge.

В сервисных центрах на всех отозванных автомобилях бесплатно выполнят временный ремонт: демонтируют эмблемы и крепления. Решение для окончательного ремонта будет найдено позже, говорится в сообщении ведомства.