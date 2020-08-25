Почти сто тысяч российских Datsun отозвали из-за травмоопасных подушек безопасности

Причиной отзыва стал непросушенный пиротехнический патрон газогенератора подушки безопасности, в котором содержится нитрат аммония. При большой влажности и высокой температуре воздуха вещество портится, из-за чего при столкновении подушка безопасности может разрушиться. Выброшенные в салон металлические осколки могут нанести серьезные травмы водителю или пассажиру.
В сервисных центрах на всех отозванных автомобилях бесплатно проверят и при необходимости заменят рулевое колесо, а также подушки безопасности водителя и пассажира. Владельцев дефектных Datsun оповестят об акции по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта.
Отзывная кампания стала рекордной для российского Datsun. Предыдущий отзыв был объявлен в ноябре 2019 года: тогда марка отправила в сервис 1677 автомобилей, проданных в России c 12 августа по 4 сентября 2019 года, из-за проблем с тормозами.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с момента появление Datsun в России в 2014 году по 2019 год было продано 129 689 автомобилей марки.
В конце мая бюджетный суббренд Nissan объявил об уходе из России. Производство седана on-DO и хэтчбека mi-DO для отечественного рынка завершится в декабре нынешнего года.