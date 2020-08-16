Как сообщает издание Automotive News, американские минивэны Chrysler Town & Country заподозрили в самовозгорании. Как минимум трое владельцев автомобилей 2014 года выпуска обратились в Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) с претензиями, в которых описали одну и ту же проблему — в салоне минивэна внезапно возникал пожар, в результате которого в одном из случаев пассажиру Town & Country был причинён лёгкий вред здоровью. По предварительным данным, источником самовозгорания являются разъёмы USB для зарядки гаджетов.
Владельцы минивэнов рассказали, что пожар начался именно в USB-портах второго и третьего ряда кресел по водительской стороне автомобиля. Конкретные причины возгорания не сообщаются, но, очевидно, во всех случаях произошло короткое замыкание в разъёмах. Если окажется, что разъёмы для зарядки загорались самопроизвольно, без какого-либо внешнего воздействия, то в отзывной кампании потенциально может быть задействовано около 150 000 минивэнов Chrysler Town & Country. Последнее, пятое поколение автомобиля прекратили выпускать ещё в 2016 году.