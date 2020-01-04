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12:00

Единственная в РФ модель Chrysler получит полный привод

Минивэн Pacifica готовится к обновлению в наступившем году

Александр Пономарев
Американский минивэн Chrysler Pacifica, который на российском рынке остался единственной моделью марки, скоро получит полный привод и обновлённую внешность.

Как сообщает издание Mopar Insiders со ссылкой на собственные источники в концерне FCA, американский минивэн Chrysler Pacifica скоро наконец-то получит полноприводную трансмиссию. Вероятнее всего, полный привод будет в значительной степени позаимствован у гибридных внедорожников Jeep моделей Renegade и Compass: заднюю ось у них вращает электродвигатель. От одного заряда батареи на чисто электрической тяге они могут проехать до 50 километров. Кроме полного привода, минивэн получит и обновлённую внешность.

Ожидается более сложный дизайн решётки радиатора, угловатая фронтальная часть в стиле седана Chrysler 300 нынешнего поколения, а также абсолютно новая светотехника отныне светодиодная во всех комплектациях. Фонари обещают вытянуться на всю ширину задней части автомобиля как на свежих моделях Dodge. Более доступная версия Pacifica под названием Voyager в 2020 году претерпит ровно те же самые изменения. Дебют рестайлинговых минивэнов должен состояться уже в первом квартале нынешнего года - предположительно, на Канадском международном автосалоне в середине февраля.