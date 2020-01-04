Единственная в РФ модель Chrysler получит полный привод

Ожидается более сложный дизайн решётки радиатора, угловатая фронтальная часть в стиле седана Chrysler 300 нынешнего поколения, а также абсолютно новая светотехника — отныне светодиодная во всех комплектациях. Фонари обещают вытянуться на всю ширину задней части автомобиля — как на свежих моделях Dodge. Более доступная версия Pacifica под названием Voyager в 2020 году претерпит ровно те же самые изменения. Дебют рестайлинговых минивэнов должен состояться уже в первом квартале нынешнего года - предположительно, на Канадском международном автосалоне в середине февраля.