Единственная в РФ модель Chrysler получит полный привод

Как сообщает издание Mopar Insiders со ссылкой на собственные источники в концерне FCA, американский минивэн Chrysler Pacifica скоро наконец-то получит полноприводную трансмиссию. Вероятнее всего, полный привод будет в значительной степени позаимствован у гибридных внедорожников Jeep моделей Renegade и Compass: заднюю ось у них вращает электродвигатель. От одного заряда батареи на чисто электрической тяге они могут проехать до 50 километров. Кроме полного привода, минивэн получит и обновлённую внешность.
Ожидается более сложный дизайн решётки радиатора, угловатая фронтальная часть в стиле седана Chrysler 300 нынешнего поколения, а также абсолютно новая светотехника — отныне светодиодная во всех комплектациях. Фонари обещают вытянуться на всю ширину задней части автомобиля — как на свежих моделях Dodge. Более доступная версия Pacifica под названием Voyager в 2020 году претерпит ровно те же самые изменения. Дебют рестайлинговых минивэнов должен состояться уже в первом квартале нынешнего года - предположительно, на Канадском международном автосалоне в середине февраля.