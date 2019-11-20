Посмотрите на миллионы минивэнов Fiat Chrysler, собранных на одной картинке

Самый первый минивэн концерна, Plymouth Voyager, сошел с конвейера завода в Виндзоре 2 ноября 1983 года. По логике, компании следовало бы отмечать 35-летие в прошлом году, однако отчет ведется не от фактической даты сборки, а от модельного года минивэна – 1984. В 1990 году на свет появился первый минивэн сегмента Luxury, а в 1992-м – первый минивэн с интегрированным детским креслом. В 2017 году FCA вывела на рынок Chrysler Pacifica Hybrid – первый и единственный электрифицированный минивэн.