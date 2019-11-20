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18:09

Посмотрите на миллионы минивэнов Fiat Chrysler, собранных на одной картинке

Итало-американский концерн создал коллаж в память о 15 миллионах проданных минивэнов

© FCA
В ноябре 2019 года концерн FCA отметит 35-летие с момента выпуска первого минивэна. В юбилейный месяц концерну удалось установить рекорд и продать 15 миллионов минивэнов – в 35 раз больше любого другого автопроизводителя. В честь этого огромное количество снимков моделей разных лет объединили в один коллаж (к примеру, на фотографии каждый пиксель на колесных дисках – это изображение отдельной машины).

Самый первый минивэн концерна, Plymouth Voyager, сошел с конвейера завода в Виндзоре 2 ноября 1983 года. По логике, компании следовало бы отмечать 35-летие в прошлом году, однако отчет ведется не от фактической даты сборки, а от модельного года минивэна 1984. В 1990 году на свет появился первый минивэн сегмента Luxury, а в 1992-м первый минивэн с интегрированным детским креслом. В 2017 году FCA вывела на рынок Chrysler Pacifica Hybrid первый и единственный электрифицированный минивэн.

По сей день FCA остается лидером в сегменте минивэнов с текущей долей рынка 54 процента. Линейка включает Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid, Voyager и Dodge Grand Caravan. Причем последний является самой популярной моделью в сегменте на североамериканском рынке.

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Источник: FCA