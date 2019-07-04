Cirtuss показала электробайк с батареей в стиле двигателя V8

По словам дизайнера Curtiss Джордана Корнилла, такое решение является не только отсылкой к мощным восьмицилиндровым ДВС, но и позволяет достичь максимальной эффективности охлаждения батарей. «Нам не пришлось искать компромиссы между формой и функциональностью», – заявил он.
Рама мотоцикла сварена вручную и представляет собой титановую трубчатую раму, а колеса изготовлены из углеволокна. Отдача силовой установки Zeus составляет 16,8 киловатт-часов, что значительно больше, чем у прочих электробайков.
Производство мотоциклов будет запущено в 2020 году. По предварительным оценкам, стоимость модели составит 75 тысяч долларов, что весьма недешево – за эту цену, например, можно приобрести два экземпляра электробайка Harley-Davidson LiveWire и «на сдачу» – Lightning Strike, который способен разгоняться до 241 километра в час.
В прошлом году похожий прием с электрической силовой установкой и V8 провернули американцы из тюнинг-ателье Icon. Они установили в Mercury Coupe 1949 года электромотор от Tesla, который замаскировали под восьмицилиндровый двигатель внутреннего сгорания.