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18:44

Cirtuss показала электробайк с батареей в стиле двигателя V8

Необычный дизайн аккумулятора не только эффектно выглядит, но и продуман с точки зрения функциональности

Компания Cirtuss представила прототип электрического мотоцикла Zeus 2020 года с электрический силовой установкой, которую питает батарея оригинального дизайна. Она представляет собой восемь цилиндрических блоков, размещенных под углом друг к другу, как цилиндры в моторе V8.
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По словам дизайнера Curtiss Джордана Корнилла, такое решение является не только отсылкой к мощным восьмицилиндровым ДВС, но и позволяет достичь максимальной эффективности охлаждения батарей. «Нам не пришлось искать компромиссы между формой и функциональностью», заявил он.

Рама мотоцикла сварена вручную и представляет собой титановую трубчатую раму, а колеса изготовлены из углеволокна. Отдача силовой установки Zeus составляет 16,8 киловатт-часов, что значительно больше, чем у прочих электробайков.

Производство мотоциклов будет запущено в 2020 году. По предварительным оценкам, стоимость модели составит 75 тысяч долларов, что весьма недешево – за эту цену, например, можно приобрести два экземпляра электробайка Harley-Davidson LiveWire и «на сдачу» Lightning Strike, который способен разгоняться до 241 километра в час.

В прошлом году похожий прием с электрической силовой установкой и V8 провернули американцы из тюнинг-ателье Icon. Они установили в Mercury Coupe 1949 года электромотор от Tesla, который замаскировали под восьмицилиндровый двигатель внутреннего сгорания.

Источник: Curtiss Motorcycles
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