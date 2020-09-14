Посмотрите, каким бы мог быть Citroen DS по прозвищу «Богиня» в 2020 году

Citroen DS (произносится как «de-es», что созвучно с французским словом «déesse» – «богиня») впервые появился на рынке в 1955 году и выпускался вплоть до 1975 года в кузовах седан, универсал и кабриолет. Облик автомобиля был разработан итальянским дизайнером Фламинио Бертони: кузов спроектировали с учётом аэродинамики, так что он получился весьма необычным – длинный капот сочетался с короткой кормой, радиаторная решётка отсутствовала, а задние колёса были закрыты.
Санг Вон Ли сохранил все перечисленные атрибуты DS, добавил остекление, которое выглядит как цельный купол, стойки, отличающиеся по цвету от кузова и крыши, современные диски с низкопрофильной резиной и хромированные молдинги. Автомобиль изображен без видимых дверных ручек и наружных зеркал, что делает его похожим на концепт-кары последних лет.
Классический Citroen DS весьма ценится коллекционерами. Например, в октябре в США с молотка пустят кабриолет Citroen DS21 1966 года от кузовного ателье Chapron. По предварительным оценкам, за автомобиль могут выручить от 200 тысяч до 275 тысяч долларов (15-20,6 миллиона рублей).
Более позднюю модель, Citroen DS21 EFI Decapotable 1970 года, продали на аукционе за 126 тысяч фунтов стерлингов (более 12 миллионов рублей).