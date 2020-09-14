Посмотрите, каким бы мог быть Citroen DS по прозвищу «Богиня» в 2020 году

Автомобильный дизайнер Санг Вон Ли из Кореи показал, как бы мог выглядеть Citroen DS по прозвищу «Богиня», если бы его выпускали до сих пор. Он сохранил классические очертания модели, переиначив облик на современный лад. По задумке автора, оптика у DS образца 2020 года полностью светодиодная, а в движение его приводит электрическая силовая установка.