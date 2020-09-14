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Посмотрите, каким бы мог быть Citroen DS по прозвищу «Богиня» в 2020 году

Дизайнер перерисовал культовую модель на современный лад

Лиза Будрина
Автомобильный дизайнер Санг Вон Ли из Кореи показал, как бы мог выглядеть Citroen DS по прозвищу «Богиня», если бы его выпускали до сих пор. Он сохранил классические очертания модели, переиначив облик на современный лад. По задумке автора, оптика у DS образца 2020 года полностью светодиодная, а в движение его приводит электрическая силовая установка.

Citroen DS (произносится как «de-es», что созвучно с французским словом «déesse» «богиня») впервые появился на рынке в 1955 году и выпускался вплоть до 1975 года в кузовах седан, универсал и кабриолет. Облик автомобиля был разработан итальянским дизайнером Фламинио Бертони: кузов спроектировали с учётом аэродинамики, так что он получился весьма необычным длинный капот сочетался с короткой кормой, радиаторная решётка отсутствовала, а задние колёса были закрыты.

Citroen DS 1968–1974
Citroen DS по версии Санга Вон Ли

Санг Вон Ли сохранил все перечисленные атрибуты DS, добавил остекление, которое выглядит как цельный купол, стойки, отличающиеся по цвету от кузова и крыши, современные диски с низкопрофильной резиной и хромированные молдинги. Автомобиль изображен без видимых дверных ручек и наружных зеркал, что делает его похожим на концепт-кары последних лет.

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Классический Citroen DS весьма ценится коллекционерами. Например, в октябре в США с молотка пустят кабриолет Citroen DS21 1966 года от кузовного ателье Chapron. По предварительным оценкам, за автомобиль могут выручить от 200 тысяч до 275 тысяч долларов (15-20,6 миллиона рублей).

Более позднюю модель, Citroen DS21 EFI Decapotable 1970 года, продали на аукционе за 126 тысяч фунтов стерлингов (более 12 миллионов рублей).

Источник: sang-design.com