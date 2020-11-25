В России продают идеальный «Citroen Фантомаса»

В описании к бордовому Citroen указано, что он был собран на португальском заводе Citroen Lusitania S.A. Большую часть жизни DS провел в южных широтах, а в Россию был переправлен только в 2016 году, когда его выкупил местный коллекционер. Перед продажей «машину Фантомаса» тщательно отреставрировали – теперь она вновь в идеальном состоянии.
В салоне установлены бежевые кресла с новой обивкой, постелены чистые коврики. Оригинальную радиолу немецкой компании Blaupunkt было решено сохранить.
Фото: Auto.ru
Сосланы в СССР: 250 раритетных машин в подмосковном поле
Под капотом Citroen DS установлен 2,0-литровый бензиновый агрегат, развивающий 90 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и приводом на передние колеса. Если верить продавцу, за всю жизнь французский хэтчбек успел проехать только 5600 километров.
Данный Citroen также засветился на экране, но не во Франции, а в России: раритетный хэтчбек принял участие в съемках «Вечернего Урганта» на Первом Канале и проехал по улицам предновогодней Москвы.
Ранее на продажу выставили Ford Mustang Eleanor, который снимался в культовом фильме «Угнать за 60 секунд». Нового владельца ищет седьмой по счету экземпляр из одиннадцати, сделанных специально для съемок.