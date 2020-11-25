В России продают идеальный «Citroen Фантомаса»

В описании к бордовому Citroen указано, что он был собран на португальском заводе Citroen Lusitania S.A. Большую часть жизни DS провел в южных широтах, а в Россию был переправлен только в 2016 году, когда его выкупил местный коллекционер. Перед продажей «машину Фантомаса» тщательно отреставрировали – теперь она вновь в идеальном состоянии.

В салоне установлены бежевые кресла с новой обивкой, постелены чистые коврики. Оригинальную радиолу немецкой компании Blaupunkt было решено сохранить.