Гоночный Citroen для «Париж-Дакара» выставили на продажу

Аукционный дом Leclere Motorcars пустит с молотка внедорожный прототип Citroën ZX, построенный в 1991 году для участия в ралли-рейдах. Автомобиль принял участие в пяти гонках за команду Citroen Sport: двух «Ралли Фараонов», двух «Париж-Дакар» и одном ралли-рейде «Париж-Кейптаун». В 1990 году на «Ситроене» выступал финский гонщик Ари Ватанен.