Гоночный Citroen для «Париж-Дакара» выставили на продажу

Citroen ZX Rallye Raid оснащен двухлитровым турбомотором, расположенным в пределах базы, который выдает 330 лошадиных сил. Этот же агрегат использовался, но в другой конфигурации, на Peugeot 205 T16. Коробка — семиступенчатая «механика». Масса машина составляет 1450 килограммов, Максимальная скорость полноприводного прототипа — 205 километров в час.
Автомобиль укомплектован самоблокирующимся дифференциалом, кузовом из углепластика, усиленного кевларом, а также каркасом безопасности. Три года назад выставленный на продажу внедорожник прошел полную процедуру восстановления. У него работают все основные узлы и оборудование, кроме маршрутного компьютера.
Цена машины — 160-190 тысяч евро (12,7-15 миллионов рублей).
В апреле появилось объявление о продаже 148 экземпляров модели Citroen CX. Машины отличались модификациями и техническим состоянием. Среди них были хэтчбеки, универсалы, машины с удлиненной колесной базой, «скорые помощи» и даже специальный «заряженный» вариант GTI для Скандинавии с обогреваемыми креслами.