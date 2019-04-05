Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

В основе «горячей» четырехдверки будет лежать та же техническая начинка, что и у хэтчбека и седана A 35 4Matic. Автомобиль получит 306-сильный турбомотор объемом два литра, семиступенчатый «робот» и полный привод с электромеханической многодисковой муфтой. Седан A 35 с такой же силовой установкой набирает «сотню» за 4,8 секунды – на 0,1 секунды медленнее хэтчбека. Максимальная скорость – 250 километров в час.
В оснащение Mercedes-AMG CLA 35 4Matic войдет мультимедийный комплекс MBUX с голосовым управлением, цифровая приборка с тремя режимами отображения информации, спортивные кресла.
Новый Mercedes-Benz CLA представили на выставке CES в Лас-Вегасе зимой. После смены поколений седан стал больше, получил передний подрамник с гидроопорами, гасящими вибрацию, и опциональные адаптивные амортизаторы. CLA оборудовали комплексом MBUX последнего поколения с функцией Interior Assist которая может автоматически включать подсветку салона или адаптировать контент на дисплее в зависимости от того пассажир или водитель протянул к нему руку.