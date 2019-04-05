Показано первое изображение «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Новый Mercedes-Benz CLA представили на выставке CES в Лас-Вегасе зимой. После смены поколений седан стал больше, получил передний подрамник с гидроопорами, гасящими вибрацию, и опциональные адаптивные амортизаторы. CLA оборудовали комплексом MBUX последнего поколения с функцией Interior Assist которая может автоматически включать подсветку салона или адаптировать контент на дисплее в зависимости от того пассажир или водитель протянул к нему руку.