Mercedes-Benz раскрыл детали интерьера нового CLA

Ранее в «Мерседесе» заявили, что «второй» CLA станет самым «умным» и эмоциональным в классе. Модель оснастят модернизированной мультимедийной системой MBUX с дополненной реальностью и виртуальным фитнес-тренером, а также полным приводом и адаптивными амортизаторами.

В конце декабря компания показала тизеры экстерьера модели. Машина получила дизайн в стиле нынешнего CLS, включая заостренные фары с J-образными ходовыми огнями.