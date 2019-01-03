Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
3 января, 13:07

Mercedes-Benz раскрыл детали интерьера нового CLA

Компания опубликовала очередной тизер модели второго поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер интерьера модели CLA нового поколения. Ее премьера состоится в начале следующей недели на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Судя по ролику, модель второго поколения получит в салоне специальные сенсоры, которые смогут распознавать намерения водителя на основе движений. Это позволит автоматически включать подсветку в пассажирской части интерьера, если туда протянуть руку. Аналогичная система уже используется, например, в новом GLE.

Ранее в «Мерседесе» заявили, что «второй» CLA станет самым «умным» и эмоциональным в классе. Модель оснастят модернизированной мультимедийной системой MBUX с дополненной реальностью и виртуальным фитнес-тренером, а также полным приводом и адаптивными амортизаторами.

В конце декабря компания показала тизеры экстерьера модели. Машина получила дизайн в стиле нынешнего CLS, включая заостренные фары с J-образными ходовыми огнями.

>
Reload
1 / 2

Нынешний Mercedes-Benz CLA доступен в России с двигателями мощностью 150 и 211 лошадиных сил, которые работают в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Цена базовой версии составляет 2 290 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...