Mercedes-Benz раскрыл детали интерьера нового CLA

Судя по ролику, модель второго поколения получит в салоне специальные сенсоры, которые смогут распознавать намерения водителя на основе движений. Это позволит автоматически включать подсветку в пассажирской части интерьера, если туда протянуть руку. Аналогичная система уже используется, например, в новом GLE.
Ранее в «Мерседесе» заявили, что «второй» CLA станет самым «умным» и эмоциональным в классе. Модель оснастят модернизированной мультимедийной системой MBUX с дополненной реальностью и виртуальным фитнес-тренером, а также полным приводом и адаптивными амортизаторами.
В конце декабря компания показала тизеры экстерьера модели. Машина получила дизайн в стиле нынешнего CLS, включая заостренные фары с J-образными ходовыми огнями.
Нынешний Mercedes-Benz CLA доступен в России с двигателями мощностью 150 и 211 лошадиных сил, которые работают в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Цена базовой версии составляет 2 290 000 рублей.