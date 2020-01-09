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17:20

Toyota возродит производство деталей для старых Supra

Продажи запчастей должны начаться к 2021 году

Анастасия Дубина
В рамках проекта GR Heritage компания Toyota возродит производство запчастей для спорткара Supra в кузовах A70 и А80. В первую очередь в продаже появятся редкие детали, у которых нет аналогов, и которые сложно найти.

Например, для Toyota Supra A70, которая выпускалась с 1986 по 1993 год, уже подтвержден выпуск карданного вала, дверных ручек, датчика уровня топлива, уплотнителей и переднего шильдика. Для A80, продержавшейся на рынке с 1993 по 2002 год, в первую очередь запустят в производство фары, дверные ручки и усилитель тормозов.

Продажи хотят запустить уже в этом году, но представители Toyota предупреждают, что в ходе производства могут возникнуть сложности, из-за чего старт продаж сдвинется на 2021 год.

При этом компания готова расширять первоначальный список запчастей. Для этого на сайте есть специальная форма, где владельцы спорткаров могут указать, какие детали нужно добавить в ассортимент. Toyota будет анализировать эти данные и запускать в производство наиболее востребованные запчасти.

Эволюция Toyota Supra

Это уже не первая подобная инициатива. В 2017 году Nissan запустил программу Nismo Heritage в рамках которой завод снова начал производить компоненты для мотора RB26DETT, который устанавливали на три культовых поколения Skyline: R32, R33 и R34.

В ноябре 2019 года аналогичную программу запустила Mazda. Чтобы помочь владельцам родстера Miata сохранить свои автомобили, компания начала выпускать комплектующие для культовой модели. В списке доступного к заказу оборудования 42 позиции: от небольших заглушек до кузовных панелей.