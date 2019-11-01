Mazda начала продавать детали для старой Miata

Японский автопроизводитель провел собственное исследование, пообщался с представителями специализированных магазинов и сервисов, а также с клубами Miata, чтобы выяснить, какие именно детали требуются в первую очередь. После этого с помощью подрядчиков и собственных поставщиков было запущено производство оригинальных комплектующих для автомобилей.
Генеральный директор североамериканского подразделения Mazda Масахиро Моро сказал, что Miata по-прежнему остается важной моделью в истории марки, и до сих пор имеет огромную армию фанатов, которая с годами только увеличивается. Поэтому для Mazda особенно важно сохранить свое наследие и сделать все возможное, чтобы как можно дольше поддерживать эту культуру и видеть как можно больше «Миат» на дорогах.
Список доступного к заказу оборудования насчитывает 42 страницы. Он включает в себя все возможные детали от крошечных заглушек и клапанов до элементов тормозной системы и подвески, а также кузовных панелей. При этом они выглядят точно так же, как оригинальные компоненты, но выполнены по современной методике.
В конце марта аналогичный проект запустил Nissan. В рамках программы Nismo Heritage компания начала выпускать компоненты для двигателя RB26DETT, который устанавливали на три поколения легендарного спорткара Skyline.