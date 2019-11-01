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13:53

Mazda начала продавать детали для старой Miata

В продаже есть все: от маленьких заглушек до кузовных панелей

Чтобы помочь энтузиастам сохранить как можно больше «живых» экземпляров родстера Miata первого поколения, компания Mazda начала выпускать оригинальные запчасти для него.

Японский автопроизводитель провел собственное исследование, пообщался с представителями специализированных магазинов и сервисов, а также с клубами Miata, чтобы выяснить, какие именно детали требуются в первую очередь. После этого с помощью подрядчиков и собственных поставщиков было запущено производство оригинальных комплектующих для автомобилей.

Генеральный директор североамериканского подразделения Mazda Масахиро Моро сказал, что Miata по-прежнему остается важной моделью в истории марки, и до сих пор имеет огромную армию фанатов, которая с годами только увеличивается. Поэтому для Mazda особенно важно сохранить свое наследие и сделать все возможное, чтобы как можно дольше поддерживать эту культуру и видеть как можно больше «Миат» на дорогах.

Список доступного к заказу оборудования насчитывает 42 страницы. Он включает в себя все возможные детали от крошечных заглушек и клапанов до элементов тормозной системы и подвески, а также кузовных панелей. При этом они выглядят точно так же, как оригинальные компоненты, но выполнены по современной методике.

В конце марта аналогичный проект запустил Nissan. В рамках программы Nismo Heritage компания начала выпускать компоненты для двигателя RB26DETT, который устанавливали на три поколения легендарного спорткара Skyline.