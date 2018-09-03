Honda переделала крошечный родстер S660 в ретрокар

Новые кузовные панели выполнены из пластика, армированного стекловолокном, не нуждаются в дополнительной покраске и рассчитаны на заводские точки крепления. С таким набором в экстерьере будет заменено все, кроме дверей и крыши. Для автомобиля даже предусмотрена новая светотехника, которая тоже входит в комплект.