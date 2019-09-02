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18:15

Электрический Volkswagen установил рекорд «Дороги 999 поворотов»

Прототип ID.R побил достижение Ranger Rover Sport SVR

Электрический прототип Volkswagen ID.R добавил в свою копилку новый рекорд: пилот Ромен Дюма поднялся по серпантину, известному как «Дорога 99 поворотов», на вершину горы Тяньмэнь за 7 минут 38,585 секунды. Это достижение впервые было зафиксировано официально.

Гора Тяньмень глубоко связана с китайской мифологией. Она находится на юге страны и в высоту насчитывает 1519 метров. На вершине располагается природная арка «Небесные врата» высотой 131,5 метра, к которой ведет лестница из 999 ступеней. Volkswagen ID.R стартовал с отметки 200 метров над уровнем моря, а финишировал на 1300 метрах. Общая протяженность пути — 10,906 километра.

Предыдущий рекорд — 9 минут 51 секунды, принадлежал Range Rover Sport SVR. Однако этот результат неофициальный, и теперь отправной точкой будущих заездов станет время Volkswagen ID.R.

В нынешней конфигурации Volkswagen ID. R оборудован двумя электромоторами, суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Он способен разогнаться до «сотни» за 2,25 секунды и достигнуть максимальной скорости 270 километров в час. Цвет ливреи для заезда на Тяньмень, вероятно, выбрали неслучайно. В китайской культуре красный зачастую связывают с удачей и везением.

За последний год Volkswagen ID.R установил три рекорда на абсолютно разных по своим параметрам трассах. Летом 2018-го он стал самым быстрым автомобилем в истории «Пайкс-Пика»: французский гонщик Ромен Дюма на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба и Peugeot 208 T16. В июне 2019-го ID.R получил звание быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а через месяц побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.