Электрический Volkswagen установил рекорд «Дороги 999 поворотов»

За последний год Volkswagen ID.R установил три рекорда на абсолютно разных по своим параметрам трассах. Летом 2018-го он стал самым быстрым автомобилем в истории «Пайкс-Пика»: французский гонщик Ромен Дюма на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба и Peugeot 208 T16. В июне 2019-го ID.R получил звание быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а через месяц побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм Фестиваля скорости в Гудвуде.