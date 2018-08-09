Автопроизводителям грозят штрафы в 14 миллиардов евро

Автопроизводители столкнутся с крупными штрафами, если не смогут вовремя сократить уровень выбросов вредных веществ. По данным исследовательской компании IHS Markit, речь идет о сумме в 14 миллиардов евро, которую придется заплатить после вступления в силу новых стандартов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Целевой уровень вредных выбросов в 2021 году составит 114,9 грамма на километр пути. При этом аналитики IHS Markit считают, что крупнейшие автопроизводители к этому моменту смогут достичь показателя лишь в 122,9 грамма на километр. Средний штраф за каждый проданный автомобиль, не соответствующей требованиям, составит 624 евро в 2020 году и 814 евро в 2021-м.

Одновременно с крахом рынка дизельных автомобилей, производителям рекомендуют присмотреться к другим технологиям, снижающим уровень выбросов вредных веществ. Среди них: светодиодное освещение, улучшенная термоизоляция и высокоэффективные генераторы.

Одной из самых «чистых» моделей на рынке является гибрид Toyota Prius с уровнем вредных выбросов 22 грамма на километр пробега.

В январе появилась информация о том, что Mazda работает над высококомпрессионными двигателями нового поколения, которые по уровню вредных выбросов смогут конкурировать с электрическими силовыми установками. Технология Skyactiv-3 позволит марке выпускать агрегаты с термическим КПД в 56 процентов.