Видео: электрический Ford Mustang для дрэг-рейсинга

Параметры силовой установки Mustang Cobra Jet 1400 в компании не раскрывают, но известно, что ее суммарная отдача — 1420 сил и больше 1491 Нм крутящего момента. Если дело дойдёт до серийного выпуска, но электромобиль составит конкуренцию частным электродрагстерам или Chevrolet eCOPO Camaro.

Купе тоже пока находится в статусе прототипа. Оно оснащено двумя моторами BorgWarner HVH 250-150 с комбинированной отдачей 710 сил и 813 Нм, а также автоматической коробкой передач Turbo 400.