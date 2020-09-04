Видео: электрический Ford Mustang для дрэг-рейсинга

Ford Mustang Cobra Jet 1400 — это экспериментальный проект, попытка заглянуть в будущее дрэг-рейсинга. При этом у Форда есть обычный Mustang Cobra Jet с компрессорным 5,2-литровым двигателем V8 и трехдиапазонным гоночным «автоматом», который, очевидно, слабее, но ненамного медленнее. 402 метра бензиновая машина проезжает за 8,5 секунды, а её максимальная скорость в конце прямой составляет 225 километров в час.
Параметры силовой установки Mustang Cobra Jet 1400 в компании не раскрывают, но известно, что ее суммарная отдача — 1420 сил и больше 1491 Нм крутящего момента. Если дело дойдёт до серийного выпуска, но электромобиль составит конкуренцию частным электродрагстерам или Chevrolet eCOPO Camaro.
Купе тоже пока находится в статусе прототипа. Оно оснащено двумя моторами BorgWarner HVH 250-150 с комбинированной отдачей 710 сил и 813 Нм, а также автоматической коробкой передач Turbo 400.