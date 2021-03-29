Видео: что будет, если вместо моторного масла в двигатель залить колу

Для проведения эксперимента блогеры купили в магазине пять литров популярной газировки. Отправившись в автосервис, энтузиасты слили моторное масло и использовали четыре литра напитка в качестве «заправки» двигателя, оставив литр колы для доливки. Запустив мотор, блогеры выехали на площадку возле автосервиса и начали накручивать «пятаки».

Спустя почти четыре минуты Opel Manta заглох. Энтузиастам удалось вновь реанимировать мотор. Однако на долго агрегата не хватило. На шестой минуте эксперимента из-под капота «Опеля» повалил дым. В моторе автомобиля провернуло несколько вкладышей, а также выбило щуп. Блогеры долили в двигатель последний литр колы, после чего попробовали завести автомобиль с «толкача». Поняв, что агрегат получил значительные повреждения, авторы ролика отправились обратно на СТО, чтобы посмотреть, что произошло с мотором.