Бывший вице-президент GM назвал Tesla Model S «коллекционной ценностью»

Бывший вице-президент концерна General Motors Боб Лутц предсказал, что седан Model S станет «коллекционной ценностью» после того, как марка Tesla разорится. Такое заявление он сделал в интервью изданию Los Angeles Times.

«Через двадцать пять лет Model S будут вспоминать, как первую электрическую машину, которая по-настоящему хорошо выглядела, и очень быстро ехала. И люди будут говорить: ’’Как жаль, что они разорились’’», – заявил Лутц. Бизнесмен порекомендовал коллекционерам купить этот автомобиль, пока его еще выпускают.

Боб Лутц не первый раз критикует компанию Tesla. В прошлом году он заявил, что производитель электрокаров – убыточное предприятие, которое вряд ли доживет до 2019 года. По его словам, марка слишком быстро сжигает капитал, а запуск предзаказов на тягач Semi и двухдверку Roadster, которые появятся только через год-два, является попыткой собрать побольше дополнительных средств.

По данным Bloomberg, «Тесла» «сжигает» деньги со скоростью восемь тысяч долларов в минуту. Это может привести к тому, что компания исчерпает запас средств к августу 2018 года. Лутц также отмечал, что затраты на производство Model S превышают прибыль от продаж модели.

Текущая капитализация Tesla превышает 58 миллиардов долларов.

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