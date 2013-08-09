"Тойота" опровергла отказ от GT86 без крыши

Об отказе "Тойоты" от кабриолета GT86 в конце июля со ссылкой на план производителя по обновлению линейки на рынке США сообщило издание Automotive News. По мнению экспертов, в компании посчитали выпуск открытой версии слишком затратным при учете небольших тиражей, которыми выходит модель.

На данный момент выясняется, что в "Тойоте" действительно не приняли окончательного решения о запуске в серию кабриолета GT86, но и от проекта не отказались.

В свою очередь в «Субару» заявили, что не намерены создавать открытый вариант купе BRZ. В компании считают, что переделка модели в родстер может ухудшить ее управляемость.