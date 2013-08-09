"Тойота" опровергла отказ от GT86 без крыши

"Тойота" опровергла отказ от GT86 без крышиПрототип кабриолета Toyota GT86 покажут в ноябре
Главный инженер проекта купе Toyota GT86 Татсуя Тада опроверг появлявшуюся ранее информацию о том, что компания отказалась от выпуска открытой версии модели. Прототип машины покажут в ноябре.
Главный инженер проекта купе Toyota GT86 Татсуя Тада в интервью изданию CarAdvice опроверг появлявшуюся ранее информацию о том, что компания отказалась от выпуска открытой версии модели.
Татсуя Тада добавил, что вторая концептуальная версия кабриолета Toyota GT86 будет представлена на моторшоу в Токио, которое откроется 22 ноября текущего года. Первый прототип дебютировал на мартовском автосалоне в Женеве, однако стал для партнера "Тойоты" — Subaru — «неприятным сюрпризом». По некоторым данным, в компании Toyota не предупредили своих коллег о разработке подобной версии.
Фото: Toyota (GB) PLC
Об отказе "Тойоты" от кабриолета GT86 в конце июля со ссылкой на план производителя по обновлению линейки на рынке США сообщило издание Automotive News. По мнению экспертов, в компании посчитали выпуск открытой версии слишком затратным при учете небольших тиражей, которыми выходит модель.
На данный момент выясняется, что в "Тойоте" действительно не приняли окончательного решения о запуске в серию кабриолета GT86, но и от проекта не отказались.
В свою очередь в «Субару» заявили, что не намерены создавать открытый вариант купе BRZ. В компании считают, что переделка модели в родстер может ухудшить ее управляемость.