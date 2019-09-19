Aurus по-японски: для императора построили роскошный кабриолет

Открытая версия Toyota Century существует в единственном экземпляре, который был построен на специальному заказу императорского дома. В движение кабриолет приводит гибридная силовая установка, в состав которой входит атмосферный пятилитровый двигатель V8 мощностью 431 лошадиная сила. Та же установка предлагается и для «гражданского» седана, который выпускается небольшими партиями по 50 автомобилей в год.

Габариты кабриолета не изменились и он сохранил все четыре двери. В длину он достигает 5340 миллиметров, что сопоставимо с параметрами седана.