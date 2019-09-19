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13:57

Aurus по-японски: для императора построили роскошный кабриолет

Кабриолет на базе Toyota Century существует в единственном экземпляре

На 22 октября 2019 года назначена официальная интронизация нового императора Японии Нарухито. Специально к этому мероприятию для него создали кабриолет на базе Toyota Century.

Открытая версия Toyota Century существует в единственном экземпляре, который был построен на специальному заказу императорского дома. В движение кабриолет приводит гибридная силовая установка, в состав которой входит атмосферный пятилитровый двигатель V8 мощностью 431 лошадиная сила. Та же установка предлагается и для «гражданского» седана, который выпускается небольшими партиями по 50 автомобилей в год.

Габариты кабриолета не изменились и он сохранил все четыре двери. В длину он достигает 5340 миллиметров, что сопоставимо с параметрами седана.

Судя по опубликованным изображениям, крыша у кабриолета полностью отсутствует – не предусмотрен даже мягкий верх, а диван второго ряда установлен выше, чем у стандартного Century. Кроме того, на автомобиле на снимках отсутствуют подголовники передних кресел.

Российский аналог открытой версии Toyota Century кабриолет на базе Aurus Senat S600. Автомобиль также был построен специально для участия президента Владимира Путина в торжественных мероприятиях, в том числе и парадах. Кабриолет Путина мощнее, чем императорский Century: он оснащается 598-сильной установкой.