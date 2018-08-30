В семействе Toyota Corolla появится кросс-хэтч

По данным издания Autoguide, если такой автомобиль появится в линейке японского производителя, то он сможет конкурировать с недавно представленным Ford Focus Active, Subaru Crosstrek, VW Golf Alltrak и Chevrolet Spark Activ. Именно такие кросс-хэтчи сейчас пользуются большой популярностью.

Никакой технической информации о новинке пока нет. Предположительно, Toyota Corolla Cross будет оснащаться двухлитровым атмосферным мотором или 1,8-литровым двигателем с турбонагнетателем. Коробка — шестиступенчатая «механика» или вариатор Direct Shift-CVT со стартовой механической передачей, как на хэтчбеке нового поколения.

Хэтчбек Toyota Corolla двенадцатого поколения дебютировал в марте. Модель перешла на платформу TNGA со спортивными настройками подвески, получила новый дизайн и вариатор, способный имитировать работу 10-ступенчатой секвентальной коробки передач.