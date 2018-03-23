Новая Toyota Corolla получила вариатор со «стартовой передачей»

Компания Toyota раскрыла подробности о хэтчбеке Corolla нового поколения в преддверии его публичной премьеры на Нью-Йоркском автосалоне. Модель получила новый дизайн и платформу со спортивными настройками подвески, а также необычный, «гибридный» вариатор.

Для модели доступна шестиступенчатая «механика» или бесступенчатая трансмиссия Direct Shift-CVT. Последняя может имитировать работу 10-ступенчатой секвентальной коробки передач, оснащена спорт-режимом и первой в мире «стартовой передачей» — классическая ступень с зубчатым приводом используется на начальном этапе разгона с места.

Toyota Corolla оснащается двухлитровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine с комбинированным впрыском, а также системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске. Мощностные характеристики двигателя производитель не приводит. Однако ранее сообщалось, что мощность агрегата составит 171 лошадиную силу и 205 Нм крутящего момента.

В основе новой Toyota Corolla лежит платформа, сделанная с применением архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA), которая ранее использовалась при постройке Prius и Camry последнего поколения. Длина хэтчбека составляет 4369 миллиметров (плюс 38,1 миллиметра по сравнению с предшественником), ширина — 1791 (плюс 30,5 миллиметра), высота — 1438 миллиметров (минус 25,4 миллиметра). Колесная база модели – 2639 миллиметров (плюс 38,1 миллиметра).

Дверь багажника хэтчбека выполнена из вторично переработанного полимера — Toyota Super Olefin Polymer.

В список оснащения хэтчбека Toyota Corolla нового поколения входит адаптивная светодиодная головная оптика, светодиодные задние фонари, 18-дюймовые колесные диски, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и 800-ваттная аудиосистема JBL с восьмью динамиками.

Комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense второго поколения включает в себя систему предупреждения столкновений с функцией определения пешеходов, активный круиз-контроль, систему удержания в полосе и контроля за разметкой, а также автоматический дальний свет.

Продажи Toyota Corolla нового поколения на американском рынке начнутся летом текущего года.

В начале марта на Женевском автосалоне дебютировал европейский аналог «Короллы» — Auris. В отличие от американской модели, новинке достались турбомотор 1.2 (116 сил) и две гибридные силовые установки: одна на базе мотора 1.8, вторая — 2.0. Отдача агрегатов составила 122 и 180 лошадиных сил соответственно.

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