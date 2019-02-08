Названы российские цены на новую Toyota Corolla

Новая Toyota Corolla предлагается в пяти комплектациях. В базовое оснащение седана входят фронтальные и передние боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, кондиционер, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, дополнительный электрический отопитель салона, система контроля давления в шинах, датчик света, аудиоподготовка и четыре динамика.
Цены на Toyota Corolla
|Комплектация
|Цена (рублей)
|Стандарт
|1 173 000
|Классик
|1 261 000
|Комфорт
|1 434 000
|Престиж
|1 580 000
|Престиж Safety
|1 700 000
В средних и топовых комплектация «Королла» оснащается двухзонным климат-контролем, мультимедийкой с восьмидюймовым экраном, проекционным дисплеем, полностью светодиодной оптикой, камерой заднего вида с динамической разметкой, электрообогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.
Автомобили для российского рынка собирают в Турции. Их выпуск начался в январе этого года. Ожидается, что до дилеров новая «Королла» доберется весной.
Среди конкурентов новой «Короллы»: Kia Cerato (от 1 134 900 рублей), Hyundai Elantra (1 017 000 рублей), Mazda 3 седан (от 1 243 000 рублей), Ford Focus (от 996 000 рублей).