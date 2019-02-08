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17:49

Названы российские цены на новую Toyota Corolla

Седан стоит от 1 173 000 рублей

Компания Toyota озвучила российские цены на седан Corolla нового поколения. Модель, доступную с единственным 122-сильным (153 Нм) бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, оценили минимум в 1 173 000 рублей.
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Новая Toyota Corolla предлагается в пяти комплектациях. В базовое оснащение седана входят фронтальные и передние боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, кондиционер, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, дополнительный электрический отопитель салона, система контроля давления в шинах, датчик света, аудиоподготовка и четыре динамика.

Цены на Toyota Corolla

КомплектацияЦена (рублей)
Стандарт1 173 000
Классик1 261 000
Комфорт1 434 000
Престиж1 580 000
Престиж Safety1 700 000

В средних и топовых комплектация «Королла» оснащается двухзонным климат-контролем, мультимедийкой с восьмидюймовым экраном, проекционным дисплеем, полностью светодиодной оптикой, камерой заднего вида с динамической разметкой, электрообогревом лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

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Автомобили для российского рынка собирают в Турции. Их выпуск начался в январе этого года. Ожидается, что до дилеров новая «Королла» доберется весной.

Среди конкурентов новой «Короллы»: Kia Cerato (от 1 134 900 рублей), Hyundai Elantra (1 017 000 рублей), Mazda 3 седан (от 1 243 000 рублей), Ford Focus (от 996 000 рублей).

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