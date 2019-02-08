Названы российские цены на новую Toyota Corolla

Автомобили для российского рынка собирают в Турции. Их выпуск начался в январе этого года. Ожидается, что до дилеров новая «Королла» доберется весной.

Среди конкурентов новой «Короллы»: Kia Cerato (от 1 134 900 рублей), Hyundai Elantra (1 017 000 рублей), Mazda 3 седан (от 1 243 000 рублей), Ford Focus (от 996 000 рублей).