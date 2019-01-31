Началось производство нового седана Toyota Corolla для России

Четырехдверная «Королла» будет доступна со 132-сильным атмосферным двигателем, который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а также с 122-сильной гибридной силовой установкой на базе 1,8-литровой бензиновой «четверкой», выдающей 96 сил.

Гибридный вариант предназначен для европейского рынка, а в Россию будет поставляться только обычный седан с «атмосферником».