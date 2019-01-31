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18:25

Началось производство нового седана Toyota Corolla для России

Сборка машин осуществляется в Турции

На заводе компании Toyota в Турции началось производство седана Corolla нового поколения. Автомобили с этого предприятия поставляются на европейский рынок, в страны СНГ и Россию.
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Четырехдверная «Королла» будет доступна со 132-сильным атмосферным двигателем, который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а также с 122-сильной гибридной силовой установкой на базе 1,8-литровой бензиновой «четверкой», выдающей 96 сил.

Гибридный вариант предназначен для европейского рынка, а в Россию будет поставляться только обычный седан с «атмосферником».

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Ожидается, что до российских дилеров новая «Королла» доберется весной.

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Хэтчбек Toyota Corolla нового поколения дебютировал в середине этого года. На автосалоне в Париже показали машину с кузовом «универсал», а седан привезли на выставку в Гуанчжоу. Модель, построенная с использованием модульной архитектуры TNGA, получила иную внешность и салон в стиле «чувственного минимализма», а также мультимедийную систему с Apple CarPlay и голосовым помощником.

Американский вариант модели доступен с атмосфреником 1.8 и двухлитровым мотором Dynamic Force с комбинированным впрыском, а в Европе модель также можно заказать со 115-сильным бензиновым турбодвигателем 1.2. Помимо седана, модель предлагается с кузовами хэтчбек и универсал.

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Сейчас «Королла» в России предлагается с моторами мощностью 99, 122 и 140 сил. Цены на седан начинаются от 1 030 000 рублей.

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