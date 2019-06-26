Opel рассказал о моторах новой «Корсы»

Что же касается электрической версии, то такая Corsa-e укомплектована 100-киловаттным электромотором (136 сил и 260 Нм момента) и тяговой батарей на 50 киловатт-часов. Запас хода электромобиля составляет 330 километров по циклу WLTP.

От «зеленой» Corsa вариант с ДВС можно отличить по узору радиаторной решетки. Кроме того, модель можно будет приобрести в «спортивном» исполнении GS Line – для такого хэтчбека предусмотрен спойлер, по-другому оформленный салон и режим езды Sport, которого лишены другие версии «Корсы».