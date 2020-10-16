Лимитированный Chevrolet Corvette бросили гнить в лесу

В прошлом году в Колорадо на продажу выставили целое кладбище автомобилей: тогда 73 машины распродавали по 250 долларов. Среди них были необычные экземпляры, например, Fiat 124 Spider, Alfa Romeo и Lancia 1966-1989 годов выпуска.

А в сентябре этого года в Красноярском крае обнаружили спецстоянку со множеством заброшенных автомобилей. Там бросили «умирать» Mercedes-Benz G-класса со спущенными колесами и Range Rover с разбитыми стеклами и сгоревшим салоном.