Лимитированный Chevrolet Corvette бросили гнить в лесу

Кто и почему бросил спорткар «умирать» в лесу, история умалчивает. Corvette 1969 года выпуска комплектовался семилитровым мотором V8 в трёх вариантах форсировки: 390, 400 и 441 лошадиная сила, однако именно двигателя и не хватает у найденного экземпляра. До конца торгов осталось ещё четыре дня, текущая ставка на лимитированный Corvette без мотора составляет 4 335 долларов (примерно 340 тысяч рублей по нынешнему курсу).
Фото: eBay.com
На Сlassiccars.com можно найти несколько десятков объявлений о продаже отреставрированных Chevrolet Corvette того же года выпуска. В среднем цены варьируются от 50 до 90 тысяч долларов (примерно 4-7 миллионов рублей по нынешнему курсу).
В прошлом году в Колорадо на продажу выставили целое кладбище автомобилей: тогда 73 машины распродавали по 250 долларов. Среди них были необычные экземпляры, например, Fiat 124 Spider, Alfa Romeo и Lancia 1966-1989 годов выпуска.
А в сентябре этого года в Красноярском крае обнаружили спецстоянку со множеством заброшенных автомобилей. Там бросили «умирать» Mercedes-Benz G-класса со спущенными колесами и Range Rover с разбитыми стеклами и сгоревшим салоном.