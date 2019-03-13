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12:36

Новый Corvette оказался настолько мощным, что у него деформируется кузов

Производитель консультируется с юристами о рисках выхода такой машины на рынок

© Иллюстрация: Carlifestyle
По сообщениям инсайдеров, премьера нового Chevrolet Corvette вновь откладывается, но на этот раз из-за проблем с деформацией кузова. Топовая версия среднемоторного спорткара получилась настолько мощной, что при высоких нагрузках лопается стеклянная крышка моторного отсека.
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Самая экстремальная модификация Corvette нового поколения будет оснащаться V8 с двумя турбонагнетателями. Прогнозируемая отдача силовой установки — 900-1000 лошадиных сил. Именно такие двигатели установлены на прототипах, и они оказались слишком мощными, чтобы стать причиной структурной деформации алюминиевой пространственной рамы. Инсайдеры говорят о «пугающей» динамике автомобилей и что GM консультируется с юристами о возможных рисках вывода такой версии на рынок.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что электрическая система нового Corvette не справляется с нагрузкой, и единственное решение — ее полная переделка. На это может потребоваться около шести месяцев.

По слухам, среднемоторный «Корвет» получит имя Manta Ray, комплекс активной аэродинамики с подвижными юбками, спойлером и заслонками в воздуховодах, а также подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления.

Источник: The Drive
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