Новый Corvette оказался настолько мощным, что у него деформируется кузов

Самая экстремальная модификация Corvette нового поколения будет оснащаться V8 с двумя турбонагнетателями. Прогнозируемая отдача силовой установки — 900-1000 лошадиных сил. Именно такие двигатели установлены на прототипах, и они оказались слишком мощными, чтобы стать причиной структурной деформации алюминиевой пространственной рамы. Инсайдеры говорят о «пугающей» динамике автомобилей и что GM консультируется с юристами о возможных рисках вывода такой версии на рынок.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что электрическая система нового Corvette не справляется с нагрузкой, и единственное решение — ее полная переделка. На это может потребоваться около шести месяцев.

По слухам, среднемоторный «Корвет» получит имя Manta Ray, комплекс активной аэродинамики с подвижными юбками, спойлером и заслонками в воздуховодах, а также подвеску с лифт-системой, способную менять центр аэродинамического давления.