Первый Chevrolet Corvette нового поколения разбили в ДТП

Пока что данных об аварии крайне мало, но на фотографии видно, что в ней участвовали еще как минимум два автомобиля — красный пикап Ford и серебристый Chevrolet Equinox. У первого от удара оторвало бампер, у Equinox отсутствует одно из задних колес.
Но наибольшие повреждения получил именно «Корвет» — у автомобиля сильно пострадала передняя часть со стороны водителя. Суперкару оторвало переднюю боковую панель, сильно деформирован бампер, разбита фара. Также видно, что от удара раскрылись все подушки безопасности.
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Well that didn't take long. My wife spotted this brand new wrecked #2020Corvette #Stingray on her way to Yosemite here in Ca. It was part of a rally of cars with GoPros mounted. Took the rear wheel off an SUV heading opposite around a turn. @motortrend @1320video #corvette #c8 #c8corvette #midenginecorvette #zoracorvette #corvettecaravan #wreckedmusclecar #wrecked #musclecar @chevyhighmag @corvette @chevrolet @chevroletperformance @supercartwinz 🤦
К счастью для будущих владельцев, на фотографии лишь один из последних тестовых образцов, а не клиентский автомобиль. По данным очевидцев, ДТП обошлось без травм для водителей и пострадали только машины.
В середине июля подобная ситуация произошла с новыми спорткарами Toyota Supra. Тогда фура, которая перевозила сразу четыре новых модели, попала в аварию на пути к дилерскому центру. Один из автомобилей получил серьезные повреждения и, скорее всего, был отправлен в утиль, остальные три, судя по снимкам, можно было восстановить.