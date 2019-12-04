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12:29

Chevrolet Corvette превратят в 1200-сильный гиперкар

Клиенты завалили техасское тюнинг-ателье просьбами выпустить мощную версию нового Corvette

© hennesseyperformance.com
Лиза Будрина
Тюнинг-ателье Hennessey объявило о намерении выпустить две мощные версии Corvette C8: первая получит 700-сильный двигатель, а для второй мотор форсируют до 1200 лошадиных сил. По словам представителей компании, им поступило более 250 заявок на такой автомобиль.

Первоначально ателье предложит для нового Corvette модифицированную выхлопную систему – в результате доработок мощность силового агрегата увеличится с 502 до 700 сил. Следом появится заднеприводная 1200-сильная версия с парой турбокомпрессоров и модернизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для обоих модификаций предусмотрен карбоновый обвес, усиленные тормоза Brembo, регулируемая подвеска и спецкомплект колес.

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Фото: hennesseyperformance.com

Пока же трудность заключается в том, что новый Corvette защищен от чип-тюнинга. Так что первым делом специалистам Hennessey нужно взломать систему и получить доступ к блоку управления двигателем.

Несколькими месяцами ранее Hennessey выпустило пакет доработок для электромобиля Porsche Taycan. На первом этапе для «Тайкана» подготовили только стайлинг-пакет, который включает новые колеса, покрышки, декор в салоне и более агрессивные бамперы. За доработку электрической силовой установки ателье возьмется позже.

Источник: Hennesseyperformance.com