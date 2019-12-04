Chevrolet Corvette превратят в 1200-сильный гиперкар

Тюнинг-ателье Hennessey объявило о намерении выпустить две мощные версии Corvette C8: первая получит 700-сильный двигатель, а для второй мотор форсируют до 1200 лошадиных сил. По словам представителей компании, им поступило более 250 заявок на такой автомобиль.