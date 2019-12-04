Chevrolet Corvette превратят в 1200-сильный гиперкар

Первоначально ателье предложит для нового Corvette модифицированную выхлопную систему – в результате доработок мощность силового агрегата увеличится с 502 до 700 сил. Следом появится заднеприводная 1200-сильная версия с парой турбокомпрессоров и модернизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для обоих модификаций предусмотрен карбоновый обвес, усиленные тормоза Brembo, регулируемая подвеска и спецкомплект колес.
Фото: hennesseyperformance.com
Пока же трудность заключается в том, что новый Corvette защищен от чип-тюнинга. Так что первым делом специалистам Hennessey нужно взломать систему и получить доступ к блоку управления двигателем.
Несколькими месяцами ранее Hennessey выпустило пакет доработок для электромобиля Porsche Taycan. На первом этапе для «Тайкана» подготовили только стайлинг-пакет, который включает новые колеса, покрышки, декор в салоне и более агрессивные бамперы. За доработку электрической силовой установки ателье возьмется позже.