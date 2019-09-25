Ателье Hennessey представило пакет доработок для Porsche Taycan

Первый электрический Porsche — Taycan — дебютировал в начале сентября. Презентация проходила одновременно в Германии, Китае и Канаде. Пока немцы представили только самые мощные модификации седана: Turbo и Turbo S. Названия не только отражает действующую номенклатуру наименований, но и связывают модели с гаджетами, где слово Turbo зачастую синонимично словосочетанию «более быстрый». Само же название Taycan образовано от двух тюркских слов: tay — «жеребёнок» и can — «душа». Впрочем, грубый перевод японского taikan — «физический опыт» — тоже как нельзя точно подходит для описания первого электрического Porsche.