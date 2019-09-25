Ателье Hennessey представило пакет доработок для Porsche Taycan

Проект по модернизации Porsche Taycan стал для HPE первым опытом работы с электромобилем. «Мы уже давно планировали начать что-то делать c электрокарами, — говорит основатель и глава компании Джон Хеннесси — и Porsche Taycan — идеальная платформа для нашего первого проекта в этой области». Пока доработки предельно просты: новые колеса, покрышки, декор в салоне и более агрессивные бамперы. Мощностной тюнинг отложили на потом, так как предстоит оценить его целесообразность.
Первый электрический Porsche — Taycan — дебютировал в начале сентября. Презентация проходила одновременно в Германии, Китае и Канаде. Пока немцы представили только самые мощные модификации седана: Turbo и Turbo S. Названия не только отражает действующую номенклатуру наименований, но и связывают модели с гаджетами, где слово Turbo зачастую синонимично словосочетанию «более быстрый». Само же название Taycan образовано от двух тюркских слов: tay — «жеребёнок» и can — «душа». Впрочем, грубый перевод японского taikan — «физический опыт» — тоже как нельзя точно подходит для описания первого электрического Porsche.
Обе версии Porsche Taycan оснащены двумя электромоторами, задним двухступенчатым редуктором и тяговой батареей с доступной емкостью 93,4 киловатт-часа. Мощность силовой установки у Turbo-версии — 680 сил, у Turbo S — 761 сила и 1050 Нм момента. Базовый седан набирает сотню за 3,2 секунды. Его запас хода – 450 километров. Топовый Taycan Turbo S разгоняется до ста километров в час за 2,8 секунды, а на одной зарядке может проехать 412 километров. Максимальная скорость обеих модификаций одинаковая – 260 километров в час.
В Росси Taycan Turbo стоит 10 643 000 рублей, Turbo S — 12 943 000 рублей.